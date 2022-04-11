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"Особого оптимизма нет": Нехаммер после встречи с Путиным

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 20:52
"Особого оптимизма нет": Нехаммер после встречи с Путиным Фото: Карл Нехаммер (слева) (twitter.com/karlnehammer)
Автор: Антон Федорцив

Австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным. Наступление (в Украине – ред.) готовится решительно", – признался канцлер.

Нехаммер стал первым западным лидером, встретившимся с президентом РФ вживую после вторжения в Украину. Свой визит он объяснил необходимостью "предъявить факты" российскому президенту.

"Я дал понять господину Путину, что его позицию и взгляды никто не разделяет. Он рассматривает это как некую операцию по самообороне РФ, "специальную военную операцию". Я же называю это войной", – добавил канцлер.

Напомним, что Евросоюз решил наращивать поставки вооружений в Украину.

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