Особливості виведення коштів у Космолот - відгуки реальних людей

Останніми роками в Україні з'явилося чимало онлайн-казино, які надають послуги з проведення азартних ігор в інтернеті. При цьому першою компанією, яка отримала офіційний дозвіл КРАІЛ на ведення такої діяльності, є Cosmolot. Це інтернет-казино популярне серед гемблерів, які залишають переважно гарні відгуки про Космолот. При цьому одним із основних плюсів компанії називають зрозумілу та чесну систему виведення коштів з ігрового рахунку. Давайте розберемося, чи все так добре в реальності.

Характеристики онлайн-казино Космолот

Для початку трохи сухої інформації про цю компанію:

рік заснування - 2020;

ліцензія - видана КРАІЛ 8 лютого 2021 року на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі;

власник - ТМ "Cosmolot" належить ТОВ "Спейсикс";

валюта — гривня;

вітальний бонус – є (сума залежить від розміру першого поповнення рахунку);

мобільний додаток - працює на iOs та Android;

мінімальна сума поповнення - 50 грн;

мінімальна сума виведення – 100 грн;

мінімальна сума ставки - 0,5 грн;

ігри – понад 1000 ігор від 50+ ліцензійних провайдерів;

верифікація – обов'язкова.

Цікавою особливістю онлайн-казино є можливість гри у демоверсіях слотів без необхідності депозитів. Така гра дозволить вивчити механіку і вибрати слот, що найбільш сподобався. При цьому демонстраційного режиму в live-іграх немає.

В що можна пограти в онлайн-казино Cosmolot?

Компанія пропонує досить широкий асортимент ігор, які розбиті на кілька підгруп:

популярні – у цьому розділі зібрані як світові бестселери, так і ексклюзивні слоти, які були розроблені спеціально для Cosmolot;

нові - тут ви знайдете новинки, які тільки починають набирати популярності серед гемблерів;

Live-ігри - дають можливість позмагатися з іншими гравцями в режимі онлайн.

Також компанія проводить різні турніри зі значним призовим фондом, еквівалентним певній сумі в євро, який розігрується між найкращими гравцями. Що стосується самих ігор, онлайн-казино пропонує класичні слоти, карткові ігри (блэкджек, баккара та інші) та чималий вибір live-ігор у різних напрямках.

Як вивести гроші з ігрового рахунку Космолот?

Вивести кошти із онлайн-казино Cosmolot досить просто. Для цього необхідно виконати такі дії:

У власному кабінеті зайти у вкладку «Каса». Перейти в розділ «Виплата». Вказати метод виведення (банківська картка Mastercard/VISA). Ввести номер картки, термін закінчення її дії та CVV-код.

Гроші виводяться на гривневу картку за умови проходження ідентифікації/верифікації із зазначенням особистих даних гравця. Важлива умова! Ви можете виводити кошти лише на ту картку, з якої заводили їх на рахунок та вказували у платіжних методах під час реєстрації та верифікації облікового запису.

Чи можна виводити бонуси?

Гроші з бонусного рахунку вивести не можна, оскільки компанія позиціонує його як доповнення до основної гри. При цьому ви можете виконати умови щодо відіграшу бонусних нарахувань, після чого вони стануть доступними для виведення.

Умови відіграшу можуть відрізнятись в залежності від типу бонусу. Зазвичай вони передбачають прокручування слотів на певну суму (виключно з бонусного балансу). Наприклад, вам нарахували бонус у розмірі 200 грн, а за умовами відіграшу ви повинні прокрутити слоти на суму х30. Це означає, що вам слід зробити ставки (виграшні чи програшні) на суму щонайменше 6000 грн. Після цього кошти стануть доступними у розділі «Для виведення».

Що робити, якщо не вдається вивести гроші?

Якщо у вас виникають труднощі з виведенням коштів, необхідно перевірити, чи ви виконали всі умови. Ви також можете звернутися до служби підтримки Cosmolot. Співробітники компанії 24/7 надають допомогу у вирішенні проблемних ситуацій.

Відгуки

Микола, 36 років

«Виводив гроші з рахунку Космолот неодноразово. З проблемами жодного разу не стикався. Користуюсь лише однією банківською карткою. Кілька разів виходило відіграти бонус, який одразу переходив на рахунок для виведення. Також жодних проблем».

Сергій, 22 роки

«Гроші з рахунку виводяться швидко, а от із бонусною програмою довелося помучитися. Довго не міг зрозуміти, що він відіграється лише з бонусного рахунку. Дякую службі підтримки казино, все пояснили. Але все одно трохи перемудрили із системою».

Аліна, 31 рік

«Змогла вивести гроші з третього разу. Перше поповнення було з терміналу – вивести на карту не вдалося. Прочитала умови, зрозуміла, що треба поповнити із карти. Поповнила з Apple Pay – вивести на карту не вдалося. Виявляється, при такому поповненні номер карти спотворюється. Закинула 100 грн із зазначенням номера та даних картки — висновок успішний. Претензій жодних, бо сама неуважно читала правила».

В цілому система виведення грошей з рахунку Космолот досить зрозуміла. Є деякі складнощі з виведенням бонусів, але вони швидко вирішуються. Щодо моментів з верифікацією та необхідності зарахування грошей на вже відому карту — це робиться для безпеки гравців.

Важливо дотримуватися правил відповідальної гри та здорового азарту