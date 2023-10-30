Особенности вывода средств в Космолот — отзывы реальных людей

В последние пару лет в Украине появилось немало онлайн-казино, которые предоставляют услуги по проведению азартных игр в интернете. При этом первой компанией, которая получила официальное разрешение КРАИЛ на ведение такой деятельности является Cosmolot. Это интернет-казино популярно среди гемблеров, которые оставляют преимущественно хорошие отзывы о Космолот. При этом одним из основных плюсов компании называют понятную и честную систему вывода средств с игрового счета. Давайте разберемся, так ли все хорошо в реальности.

Характеристики онлайн-казино Космолот

Для начала немного сухой информации о данной компании:

год основания — 2020;

лицензия — выдана КРАИЛ 8 февраля 2021 года на организацию и проведение азартных игр казино в сети;

владелец — ТМ «Cosmolot» принадлежит ООО «Спейсикс»;

валюта — UAH;

приветственный бонус — есть (сумма зависит от размера первого пополнения счета);

мобильное приложение — работает на iOs и Android;

минимальная сумма пополнения — 50 грн;

минимальная сумма вывода — 100 грн;

минимальная сумма ставки — 0,5 грн;

игры — более 1000 игр от 50+ лицензионных провайдеров;

верификация — обязательна.

Интересной особенностью онлайн-казино является возможность игры в демоверсиях слотов без необходимости депозитов. Такая игра позволит изучить механику и выбрать наиболее понравившийся слот. При этом демонстрационный режим в live-играх отсутствует.

Во что можно поиграть в онлайн-казино Cosmolot?

Компания предлагает достаточно широкий ассортимент игр, которые разбиты на несколько подгрупп:

популярные — в этом разделе собраны как мировые бестселлеры, так и эксклюзивные слоты, которые были разработаны специально для Cosmolot;

новые — здесь вы найдете новинки, которые только начинают набирать популярность среди гемблеров;

live-игры — дают возможность посоревноваться с другими игроками в режиме онлайн.

Также компания проводит различные турниры с внушительным призовым фондом, эквивалентным некоторой сумме в евро, который разыгрывается между лучшими игроками. Что касается самих игр, онлайн-казино предлагает классические слоты, карточные игры (блэкджек, баккара и другие) и немалый выбор live-игр в различных направлениях.

Как вывести деньги с игрового счета Космолот?

Вывести средства с онлайн-казино Cosmolot достаточно просто. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

В личном кабинете зайти во вкладку «Каса». Перейти в раздел «Виплата». Указать метод выведения (банковская карта Mastercard/VISA). Ввести номер карты, срок окончания ее действия и CVV-код.

Деньги выводятся на гривневую карточку при условии прохождения идентификации/верификации с указанием личных данных игрока. Важное условие! Вы можете выводить средства только на ту карту, с которой заводили их на счет и указывали в платежных методах при регистрации и верификации учетной записи.

Можно ли выводить бонусы?

Деньги с бонусного счета вывести нельзя, так как компания позиционирует его в качестве дополнения к основной игре. При этом вы можете выполнить условия по отыгрышу бонусных начислений, после чего они станут доступны для выведения.

Условия отыгрыша могут отличаться в зависимости от типа бонуса. Обычно они предполагают прокрутку слотов на определенную сумму средств (исключительно из бонусного баланса). Например, вам начислили бонус в размере 200 грн, а по условиям отыгрыша вы должны прокрутить слоты на сумму х30. Это означает, что вам следует сделать ставки (выигрышные или проигрышные) на сумму не менее 6000 грн. После этого средства станут доступными в разделе«Для виведення».

Что делать, если не получается вывести средства?

Если у вас возникают сложности с выведением средств, необходимо проверить, выполнили ли вы все условия. Также вы можете обратиться в службу поддержки Cosmolot. Сотрудники компании 24/7 оказывают помощь в разрешении проблемных ситуаций.

Отзывы

Николай, 36 лет

«Выводил деньги со счета Космолот неоднократно. С проблемами ни разу не сталкивался. Пользуюсь только одной банковской картой. Несколько раз получалось отыграть бонус, который сразу переходил на счет для выведения. Также никаких проблем».

Сергей, 22 года

«Деньги со счета выводятся быстро, а вот с бонусной программой пришлось помучиться. Долго не мог понять, что он отыгрывается только с бонусного счета. Спасибо службе поддержки казино, все объяснили. Но все равно немного перемудрили с системой».

Алина, 31 год

«Смогла вывести деньги с третьего раза. Первое пополнение было с терминала — вывести на карту не удалось. Прочитала условия, поняла, что нужно пополнить с карты. Пополнила с Apple Pay — вывести на карту не удалось. Оказывается, при таком пополнении номер карты искажается. Закинула 100 грн с указанием номера и данных карты — вывод успешен. Претензий никаких, так как сама невнимательно читала правила».

В целом, система выведения денег со счета Космолот достаточно понятна. Есть некоторые сложности с выведением бонусов, но и они быстро разрешаются. Что касается моментов с верификацией и необходимости зачисления денег на уже известную карту — это делается для безопасности игроков.

Важно придерживаться правил ответственной игры и здорового азарта