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Особливий момент. Зеленський зробив заяву щодо членства України в ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі Україна робить все, для того, щоб рішення щодо членства в ЄС було прийнято вже цього року. І не прогавить такий особливий момент.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі", - сказав він.

За словами президента, наше політичне покоління здатне це забезпечити.

"І я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що "межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа" без "жодної "сірої зони".

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.  Наразі держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку. Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюз