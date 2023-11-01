Особый момент. Зеленский сделал заявление о членстве Украины в ЕС

"Делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения по членству Украины в Евросоюзе", - сказал он.

По словам президента, наше политическое поколение способно это обеспечить.

"И я уверен: мы не упустим такой особый момент", - заверил Зеленский.

Он также добавил, что "границы Евросоюза будут пределами континента Европа" без "ни одной" серой зоны".

Напомним, 23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Сейчас государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока. Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября. Детальнее - в материале РБК-Украина.