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Особый момент. Зеленский сделал заявление о членстве Украины в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас Украина делает все для того, чтобы решение о членстве в ЕС было принято уже в этом году. И не упустит такой особый момент.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения по членству Украины в Евросоюзе", - сказал он.

По словам президента, наше политическое поколение способно это обеспечить.

"И я уверен: мы не упустим такой особый момент", - заверил Зеленский.

Он также добавил, что "границы Евросоюза будут пределами континента Европа" без "ни одной" серой зоны".

Напомним, 23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Сейчас государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока. Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюз