З особливим цинізмом. Путін присвоїв звання окупованим Маріуполю та Мелітополю

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння звання "Місто військової слави" тимчасово окупованим Маріуполю та Мелітополю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації "Місто військової слави", - сказано в одному з указів.
При цьому документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.
Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання "Місто трудової доблесті" дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Маріуполі через російську агресію могли загинути десятки тисяч жителів.
Також ми писали, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, у місті росіяни взялися за підготовку дітей до своєї армії. Вони організували навчання у школах за методиками КДБ та формують загони "Юнармії".
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