С особым цинизмом. Путин присвоил звание оккупированным Мариуполю и Мелитополю

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - сказано в одном из указов.
При этом в документе о присвоении звания Мариуполю также содержится аналогичный текст.
Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, в числе которых оккупированные Горловка и Луганск.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе из-за российской агрессии могли погибнуть десятки тысяч жителей.
Также мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе россияне взялись за подготовку детей к своей армии. Они организовали обучение в школах по методикам КГБ и формируют отряды "Юнармии".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.