Особливе сонцестояння: астролог чітко відповіла, що робити 21 червня, аби змінити життя на краще

Що треба знати про день сонцестояння

"21 червня о 5:43 за київським часом Сонце входить у знак Рака - і ми переходимо у нову пору року. У цей день настає літнє сонцестояння - найдовший день і найкоротша ніч року. Саме в цю мить Сонце займає найвищу позицію на небі, наповнюючи простір потужним світлом і даючи поштовх до внутрішніх змін", - розповіла астролог.

"Це одне зі свят Колеса Року - Літа, яке прийшло до нас з кельтської традиції. У давнину в цей день люди водили хороводи, запалювали вогонь, просили у Сонця врожай і достаток, загадували бажання про любов і щастя. Все, що робиться в цей день, має бути усвідомленим - адже енергії діють глибоко та надовго", - додала вона.

Сонце в Раку, зазначила Лагуз, відкриває сезон глибини, сім’ї, емоцій, турботи про себе й близьких. Час укорінення й повернення до того, що дійсно важливе.

А ще це 25-й місячний день, Місяць у Тельці, що спадає. Надзвичайно чуттєвий, інтуїтивний і тонкий період. Ідеальний для самозаглиблення, тиші, відновлення тіла, зв’язку з природою.

"Перший аспект Сонця - квадрат із Сатурном і Нептуном в Овні - реальність стирає ілюзії, вимагає чесності, ясності, зрілості. Це не м’який початок сезону, це чіткий акцент: "Будьте собою. Перестаньте уникати реальності. Подивіться правді в очі", - пояснила астролог.

Цей день не про швидкі дії. Це період тиші, намірів, внутрішнього повороту. Це, зазначила Лагуз, день, коли ми зупиняємось, щоб згадати, куди йдемо.

Як провести день Літи

Для фінансової гармонії:

Даруйте подарунки

Донатьте на ЗСУ

Будьте щедрими - на дії, слова, тепло

Дякуйте за все, що маєте.

Для любові:

Даруйте її світу: людям, тваринам, природі

Робіть щирі компліменти

Посміхайтеся, обіймайте, піклуйтесь

Адже слід пам'ятати, зауважила астролог: що віддаємо - те й отримаємо. Це природний цикл, особливо сильний у дні сили.

"Щороку в цей день Сонце в 1 градусі Рака створює гармонійний аспект до Сонця України в 1 градусі Діви. Це як подарунок з небес: підживлення нашої нації силою, вірою, світлом. Саме тому цей день може стати точкою концентрації енергії - для руху вперед, до нашої Перемоги", - резюмувала Лагуз.