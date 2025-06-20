Особливе сонцестояння: астролог чітко відповіла, що робити 21 червня, аби змінити життя на краще

Вже скоро настає особлива подія - літнє сонцестояння. І не всі знають, що треба робити цього дня, як залучити щастя та що допоможе прикликати кохання.
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Лія Лагуз чітко пояснила, чим особливе це сонцестояння, та як треба провести 21 червня, аби життя стало радісним.
"21 червня о 5:43 за київським часом Сонце входить у знак Рака - і ми переходимо у нову пору року. У цей день настає літнє сонцестояння - найдовший день і найкоротша ніч року. Саме в цю мить Сонце займає найвищу позицію на небі, наповнюючи простір потужним світлом і даючи поштовх до внутрішніх змін", - розповіла астролог.
"Це одне зі свят Колеса Року - Літа, яке прийшло до нас з кельтської традиції. У давнину в цей день люди водили хороводи, запалювали вогонь, просили у Сонця врожай і достаток, загадували бажання про любов і щастя. Все, що робиться в цей день, має бути усвідомленим - адже енергії діють глибоко та надовго", - додала вона.
Сонце в Раку, зазначила Лагуз, відкриває сезон глибини, сім’ї, емоцій, турботи про себе й близьких. Час укорінення й повернення до того, що дійсно важливе.
А ще це 25-й місячний день, Місяць у Тельці, що спадає. Надзвичайно чуттєвий, інтуїтивний і тонкий період. Ідеальний для самозаглиблення, тиші, відновлення тіла, зв’язку з природою.
"Перший аспект Сонця - квадрат із Сатурном і Нептуном в Овні - реальність стирає ілюзії, вимагає чесності, ясності, зрілості. Це не м’який початок сезону, це чіткий акцент: "Будьте собою. Перестаньте уникати реальності. Подивіться правді в очі", - пояснила астролог.
Цей день не про швидкі дії. Це період тиші, намірів, внутрішнього повороту. Це, зазначила Лагуз, день, коли ми зупиняємось, щоб згадати, куди йдемо.
Адже слід пам'ятати, зауважила астролог: що віддаємо - те й отримаємо. Це природний цикл, особливо сильний у дні сили.
"Щороку в цей день Сонце в 1 градусі Рака створює гармонійний аспект до Сонця України в 1 градусі Діви. Це як подарунок з небес: підживлення нашої нації силою, вірою, світлом. Саме тому цей день може стати точкою концентрації енергії - для руху вперед, до нашої Перемоги", - резюмувала Лагуз.
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