Особисто в руки, але можуть телефонувати з пошти. Повістки до ТЦК вручатимуть по-новому

Кабінет міністрів уточнив правила вручення повісток до ТЦК (територіальних центрів комплектування). Мова про ті повістки, що розсилаються поштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1147.
Повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів до районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів розвідувальних органів може бути направлена рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Але тепер такий лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".
Зазначимо, раніше керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський казав, що зовні повістки нічим не відрізняються від звичайних конвертів.
Замовні листи з позначкою "Повістка ТЦК" при доставці на вказану адресу вручаються особисто адресату (отримувачу). Тут усе, як і раніше, оскільки раніше "поштові повістки" теж мали вручатися особисто в руки.
Якщо адресата (отримувача) за вказаною адресою немає, то працівник відділення пошти за номером телефону інформує його про те, що на його ім'я надійшов рекомендований лист.
Та/або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".
Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресат не з'явився за рекомендованим листом, то на пошті зроблять відмітку "Адресат відсутній за вказаною адресою", поставлять печатку та підпис працівника пошти і не пізніше ніж наступного робочого дня повернуть відправнику.
При отриманні листа з позначкою "Вручити особисто", внутрішнього рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК" адресат має поставити свій підпис, а також вказати ім'я та прізвище (або прізвище та ініціали).
Якщо адресат відмовляється від отримання та ставити підпис про відмову, працівник пошти робить відмітку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж наступного робочого дня повертає листа з повісткою відправнику.
Нагадаємо, на початку жовтня вже було скорочено терміни явки до ТЦК за повістками, які розсилаються поштою. Якщо раніше дата явки в такій повістці мала бути не раніше 14 днів з дня відправки листа, то тепер 7 діб (для обласних центрів) та 10 діб (для інших населених пунктів).
А сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким в Україні має зупинитися мобілізація чоловіків до 25 років, які мали статус "обмежено придатний".
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