Я особисто буду відстежувати просування України на шляху до ЄС, - Мішель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Брюсселі.

"Після початку цієї повномасштабної війни ви подали заявку, щоб стати кандидатом в ЄС. Ця заявка була прийнята і після цього ви хоробро та мужньо продовжуєте впроваджувати реформи і ви виконуєте наші рекомендації попри війну. Я особисто буду відстежувати цей процес, щоб Єврокомісія і далі моніторила ваше просування на цьому шляху", - заявив він.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Бо для кожної країни вони є різними.

Крім того, премʼєр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має бути готова до вступу в ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може зайняти певний час.

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