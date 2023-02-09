Я лично буду отслеживать продвижение Украины на пути в ЕС, - Мишель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"После начала этой полномасштабной войны вы подали заявку, чтобы стать кандидатом в ЕС. Эта заявка была принята и после этого вы храбро и мужественно продолжаете внедрять реформы и вы выполняете наши рекомендации, несмотря на войну. Я лично буду отслеживать этот процесс, чтобы Еврокомиссия и дальше мониторила ваше продвижение на этом пути", – заявил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2024 года, однако не исключено, что решение может занять время.

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