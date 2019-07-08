Особенности покупки квартиры для молодой семьи

Поговорим, сколько времени нужно молодой семье для покупки жилья и какой вариант недвижимости лучше подобрать. Разбираться в вопросе будем на примере первичного и вторичного рынка.

В Украине вопрос с покупкой жилья для молодых семей стоит остро. Большинство украинцев не может приобрести квартиру или коттедж без помощи со стороны государства или близких родственников. По статистике за июнь 2019 года (по данным портала 100realty) цена 1 м2 на вторичном рынке в Киеве в среднем составляла 34 854 грн. За квадрат в новостройке покупатели заплатят 23 900 грн. За квадрат в частном доме – 20 051 грн.

Как купить собственную недвижимость и сэкономить деньги

По данным Минфина, средняя заработная плата в столице на май 2019 года составляет 15 157 гривен. Рассчитывать на подобные суммы могут не все киевляне, только люди с соответствующим образованием и опытом работы.

При благоприятных условиях инвестор сможет рассматривать новостройки Киева эконом или комфорт класса только через 4,5-5 лет. Столько времени нужно копить, чтобы приобрести однушку или студию без отделки. Если заключить договор на этапе котлована, найти вариант в развивающемся районе или рассматривать объекты в панельных домах, покупатель сэкономит до 20-30% бюджета. Полученную сумму можно потратить на черновую отделку голых стен и разведение коммуникаций.

Для вторички сроки накопления растягиваются еще на 1-1,5 года. Зато в такой дом можно заехать и экономить на аренде квартиры приблизительно 30-40% семейного бюджета. Ежемесячная экономия составит $400-500 в зависимости от района и площади жилого помещения. За год у покупателя останется $4800-6000.

Новостройка vs Вторичка

Нельзя однозначно говорить в пользу выбора первичного или вторичного рынка. Если смотреть новостройки Киева на карте, там будет не больше 20 ЖК для молодой семьи. Треть объектов отфильтровывается из-за расположения и цены, еще столько же удаляется после оценки инфраструктуры и внутренних коммуникаций.

Число зданий на вторичке выше в 2-3 раза, поэтому подобрать недвижимость будет проще. Только здесь владельцев ждет замена проводки, труб, напольного покрытия, потолков и штукатурки на стенах. Старый жилой фонд износился, и жильцы самостоятельно устраняют дефекты. Приходится тщательнее подбирать квартиру, учитывая возможные риски и скрытые проблемы при ремонте.

Особенности покупки жилья в новостройке

Перед покупкой жилья инвесторам следует трезво оценивать достоинства и недостатки новых жилых комплексов.

Плюсы новостройки:

современные инженерные сети и коммуникации;

улучшенная планировка;

до вас здесь никто не жил и нет ауры чужих людей;

легко адаптировать дом под собственные нужды;

сравнительно невысокая цена;

при оплате наличкой или подписании договора на первом этапе строительства, можно получить существенную скидку;

хорошая тепло- и звукоизоляция от соседей;

часто инфраструктура строится вокруг жилого комплекса, и владельцы экономят время на решение повседневных задач;

безопасность – на территории часто ведется видеонаблюдение, есть ограждение или блок охраны.

Минусы новостроек:

при выборе нового или недобросовестного застройщика, легко потерять время и деньги;

сдача дома по разным причинам может измениться на срок как 4-6 месяцев, так и 1-2 года;

ремонт обходится дороже, потому что приходится делать стяжку пола, штукатурить стены, разводить коммуникации и делать чистовую отделку;

первые 2-3 года предстоит жить под звуки ремонта у соседей;

недостаточно развитая инфраструктура (если здание находится на отшибе или в неблагоприятном районе).

Основные риски, которые на себя берет инвестор при покупки квартиры в новом ЖК – сотрудничество с недобросовестным девелопером и высокие расходы на отделку. В первом случае молодая семья рискует нарваться на долгострой и не сможет быстро заехать в собственное жилье. А во втором – выделенная сумма чернового и чистового ремонта увеличивается на 30-40% из-за возможных скрытых дефектов здания. Например, неровных стен, низкой шумоизоляции, плохой гидроизоляции, вентиляции и т.д.

Особенности покупки жилья на вторичном рынке

Для более справедливого сравнения нужно выделить основные преимущества и недостатки приобретения имущества в старых домах.

Плюсы вторички:

часто не нужно делать капитальный ремонт, а можно обойтись косметическим;

легко сразу заехать и экономить деньги на аренде жилья;

хорошая инфраструктура, которая развивалась десятки лет;

проще подобрать подходящий вариант;

в основном находится ближе к метро;

покупатель знает, кто его соседи и может подбирать недвижимость с учетом социального окружения.

Минусы вторички:

более высокая стоимость 1 м2 – иногда из-за площади и расположения сумма достигает немыслимых размеров. Инвесторам куда выгоднее рассматривать коттеджные городки Киевской области, чем брать разбитую на вторичном рынке квартиру;

изношенные коммуникации и инженерные сети;

неудобные планировки (микрокухни, маленькие санузлы, планировка комнат «паровозик» и т.д.);

внезапно могут объявиться родственники бывшего владельца, о которых не предупреждали (сопутствующие юридические проблемы);

хозяева квартир иногда просят инвестора подождать, пока они не съедут;

при перепланировке придется обойти ряд инстанций, чтобы узаконить даже незначительные изменения.

Молодой семье при покупке недвижимости на вторичном рынке всегда нужно быть готовым к капитальному ремонту. Обслуживать старые водопроводные трубы, электропроводку и лифты гораздо дороже, чем в новострое. Зато инвесторы смогут сразу же заехать в квартиру, подкопить денег и произвести необходимые работы. При покупке имущества нужно отталкиваться от финансовых возможностей и требований к жилой площади.