Особливості покупки квартири для молодої родини

Поговоримо, скільки часу необхідно молодій родині для покупки житла і який варіант нерухомості краще підібрати. Розбиратися в питанні будемо на прикладі первинного та вторинного ринку.

В Україні питання з покупкою житла для молодих родин стоїть гостро. Більшість українців не може придбати квартиру або котедж без допомоги з боку держави або близьких родичів. По статистиці за червень 2019 року (за даними порталу 100realty) ціна 1 м2 на вторинному ринку у Києві в середньому становила 34 854 грн. За квадрат у новобудові покупці заплатять 23 900 грн. За квадрат у приватному будинку – 20 051 грн.

Як купити власну нерухомість і заощадити гроші

За даними Мінфіна, середня заробітна плата у столиці на травень 2019 року становить 15 157 гривень. Розраховувати на подібні суми можуть не всі кияни, а тільки люди з відповідною кваліфікацією і досвідом роботи.

При сприятливих умовах інвестор зможе розглядати новобудови Києва економ та комфорт класу тільки через 4,5-5 років. Стільки часу потрібно збирати гроші, щоб придбати однокімнатну квартиру або студію без оздоблення. Якщо укласти договір на етапі котловану, знайти варіант у районі, що розбудовується, або розглядати об'єкти в панельних будинках, покупець заощадить до 20-30% бюджету. Отриману суму можна витратити на чорнове оздоблення голих стін і розведення комунікацій.

Для вторинного ринку строки розтягуються ще на 1-1,5 року. Зате у такий будинок можна заїхати і заощаджувати на оренді квартири приблизно 30-40% сімейного бюджету. Щомісячна економія складе $400-500 залежно від району і площі житлового приміщення. За рік у покупця залишиться $4800-6000.

Новобудови vs Старий житловий фонд

Не можна однозначно говорити на користь вибору первинного чи вторинного ринку. Якщо дивитися новобудови Києва на карті, там буде не більше 20 ЖК для молодої родини. Третина об'єктів фільтрується через розташування і ціни, ще стільки ж видаляється після оцінки інфраструктури та внутрішніх комунікацій.

Число будинків на вторинному ринку вище в 2-3 рази, тому підібрати нерухомість буде простіше. Тільки тут власників чекає заміна проводки, труб, покриття на підлозі, стель і штукатурки на стінах. Старий житловий фонд зносився, і мешканці самостійно усувають дефекти. Доводиться ретельніше підбирати, враховуючи можливі ризики та сховані проблеми при ремонті.

Особливості придбання житла у новобудові

Перед покупкою інвесторам слід тверезо оцінювати переваги та недоліки нових житлових комплексів.

Плюси новобудов:

сучасні інженерні мережі та комунікації;

поліпшене планування;

до вас тут ніхто не жив і немає аури чужих людей;

легко адаптувати планування під власні потреби;

порівняно невисока ціна;

при оплаті готівкою або підписанні договору на першому етапі будівництва, можна отримати суттєву знижку;

гарна тепло- і звукоізоляція від сусідів;

часто інфраструктура будується навколо житлового комплексу, і власники заощаджують час на домашні справи;

безпека – на території часто ведеться відеоспостереження, є огородження, пост охорони.

Мінуси новобудов:

при виборі нового або недобросовісного забудовника, легко втратити час і гроші;

здача будинку по різних причинах може змінитися на строк як 4-6 місяців, так і 1-2 року;

ремонт обходиться дорожче, тому що доводиться робити стяжку підлоги, штукатурити стіни, розводити комунікації та робити чистове оздоблення;

перші 2-3 роки доведеться жити під звуки ремонту у сусідів;

недостатньо розвинена інфраструктура (якщо будинок перебуває на відшибі чи у поганому районі).

Основні ризики, які на себе бере інвестор при купівлі квартири у новому ЖК – співпраця з девелопером та високі ціни на оздоблення. У першому випадку молода родина ризикує нарватися на довгобуд та не зможе швидко заїхати у власне житло. А у другому – виділена сума чорнового та чистового ремонту збільшується на 30-40% через можливі приховані дефекти будинку. Наприклад, нерівні стіни, низьку шумоізоляцію, погану гідроізоляцію, вентиляцію і т.д.

Особливості покупки житла на вторинному ринку

Для більш детального порівняння потрібно виділити основні переваги і недоліки придбання майна у старих будинках.

Плюси:

часто не треба робити капітальний ремонт, а можна обійтися косметичним;

легко відразу ж заїхати та заощаджувати гроші на оренді житла;

гарна інфраструктура, яка розбудовувалася десятки років;

простіше підібрати потрібне помешкання;

в основному перебуває ближче до метро;

покупець знає, хто його сусіди та може підбирати нерухомість із врахуванням соціального оточення.

Мінуси:

більш висока вартість 1 м2 – іноді через площу і розташування сума досягає великих розмірів. Інвесторам куди вигідніше розглядати котеджні містечка Київської області, чим брати розбиту на вторинному ринку квартиру;

зношені комунікації та інженерні мережі;

незручне планування (мікрокухні, маленькі санвузли, планування кімнат «паровозик» і т.д.);

раптово можуть з'явитися родичі колишнього власника, про яких не попереджали (супутні юридичні проблеми);

власники помешкання іноді просять інвестора почекати, поки вони не з'їдуть;

при переплануванні прийдеться обійти ряд інстанцій, щоб узаконити навіть незначні зміни.

Молодій родині при покупці нерухомості на вторинному ринку завжди потрібно бути готовим до капітального ремонту. Обслуговувати старі водопровідні труби, електропроводку і ліфти набагато дорожче, ніж у новобудові. Зате інвестори зможуть відразу ж заїхати у квартиру, назбирати грошей і зробити необхідні роботи. При купівлі потрібно відштовхуватися від фінансових можливостей і вимог до помешкання.