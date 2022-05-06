UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Особенно в эти дни. Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как войска РФ продолжают ракетные и авиационные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в частности, ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан - и особенно в эти дни - не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей", - сказал президент.

Зеленский также настоятельно просит граждан четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, установленному в городах и общинах.

"Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована - там сохраняется большая угроза мин и растяжек, которые остались после российских военных", - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ выпустили по Украине уже 2014 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийвоздушная тревогаракетный ударВойна России против Украины