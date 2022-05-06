Особливо цими днями. Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки війська РФ продовжують ракетні та авіаційні обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема, ракетні та авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян - і особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей", - сказав президент.
Зеленський також настійно просить громадян чітко дотримуватися розпоряджень по громадському порядку і комендантської години, встановленої в містах і громадах.
"Обов'язково дотримуйтеся заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ випустили по Україні вже 2014 ракет.
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