Особливо цими днями. Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема, ракетні та авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян - і особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей", - сказав президент.

Зеленський також настійно просить громадян чітко дотримуватися розпоряджень по громадському порядку і комендантської години, встановленої в містах і громадах.

"Обов'язково дотримуйтеся заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - зазначив він.