Основным поставщиком арматуры для "Оператора ГТС" стала американская фирма-прокладка

Согласно данным на сайте госзакупок, с 2017 года компания Vorex LLC выигрывает почти все тендеры "Укргазвыдобування" и "Укртрансгаза".

В частности, в конце 2020 года, в течение месяца Vorex LLC стала победителем двух тендеров на общую сумму 289,9 млн грн, которые организовал ОГТСУ. А уже 5 января Vorex LLC выиграла конкурс на закупку "Укргазвыдобування" на сумму 156 млн грн - как и в случае с ОГТСУ, речь идет о запорной арматуре для газопроводов.

Vorex LLC зарегистрирована в США, в промзоне американского городка Эри выходцем из Украины Федором Закусило. До этого Закусило оформлял победы на тендерах группы "Нафтогаз" на Liberty Tool International.

Успешное сотрудничество фирм Федора Закусило с группой "Нафтогаз" началось в 2017 году. Пик поставок пришелся на 2019 года, когда Liberty Tool International получала большинство заказов на обсадные трубы (из Китая), которые не производил "Интерпайп".

Кроме того, Liberty Tool International и Vorex LLC выигрывали также тендера на поставку другого, самого разнообразного оборудования - насосов, компрессоров, запорной арматуры и т.д.

Напомним, в настоящее время закупки в "Укргазвыдобувани" и в "Укртрансгазе" курирует Андрей Хоменко, директор дивизиона "Техническое обеспечение" группы "Нафтогаз".