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Основним постачальником арматури для "Оператора ГТС" стала американська фірма-прокладка

Автор: РБК-Україна

Основним переможцем останніх тендерах "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ) на поставку запірної арматури для газопроводів на майже 300 млн грн стала американська фірма-посередник Vorex LLC. Ця ж компанія на початку року виграла тендер "Укргазвидобування" на 156 млн грн.

Про це свідчать дані на сайті Dozorro.

Згідно з даними на сайті держзакупівель, з 2017 року компанія Vorex LLC виграє майже всі тендери "Укргазвидобування" і "Укртрансгазу".

зокрема, В кінці 2020 року, протягом місяця Vorex LLC стала переможцем двох тендерів на загальну суму 289,9 млн грн, які організував ОГТСУ. А вже 5 січня Vorex LLC виграла конкурс на закупівлю "Укргазвидобування" на суму 156 млн грн - як і у випадку з ОГТСУ, мова йде про запірну арматури для газопроводів.

Vorex LLC зареєстрована в США, в промзоні американського містечка Ері вихідцем з України Федором Закусило. До цього Закусило оформляв перемоги на тендерах групи "Нафтогаз" на Liberty Tool International.

Успішне співробітництво фірм Федора Закусило з групою "Нафтогаз" почалося у 2017 році. Пік поставок припав на 2019 року, коли Liberty Tool International отримувала більшість замовлень на обсадні труби (з Китаю), які не виробляв "Інтерпайп".

Крім того, Liberty Tool International і Vorex LLC також вигравали тендери на поставку іншого обладнання - насосів, компресорів, запірної арматури тощо.

Нагадаємо, зараз закупівлі в "Укргазвидобуванні" і в "Укртрансгазі" курирує Андрій Хоменко, директор дивізіону "Технічне забезпечення" групи "Нафтогаз".

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