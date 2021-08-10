Основные виды покрытий для ногтей

Руки женщины – ее визитная карточка, способная рассказать и об отношении девушки к самой себе, и об ее предпочтениях, характере, настроении. Красивые, ухоженные руки и ногти свидетельствуют о внимании, заботе, желании быть всегда идеальной. Поддерживать ногти в ухоженном состоянии несложно, тем более, сегодня есть немало вариантов покрытий, которые сохраняются неделями. Стоит узнать о них побольше и обязательно подобрать одно из них для себя.

Каким может быть маникюр

Прежде чем наносить покрытие на ногти необходимо сделать маникюр – он подготовит ногтевые пластины к дальнейшей обработке и преображению. Маникюр может быть обрезной, необрезной, аппаратный. Самый простой и распространенный вариант – обрезной маникюр. Он подразумевает придание ногтевым пластинам красивой аккуратной формы (с помощью ножниц или щипчиков и пилки), а также – осторожное обрезание кутикулы.

Необрезной маникюр также помогает придать ногтям красивый ухоженный вид. Главное его отличие – кутикула не обрезается, а отодвигается. При таком способе маникюра риск получения инфекции минимален, ведь кожный покров режущими инструментами не затрагивается.

Современный вариант маникюра, позволяющий сократить временные затраты на обработку ногтевых пластин – аппаратный. Для его выполнения используют специальные электроинструменты – фрезеры. Для финишной обработки ногтей используется пилка для ногтей.

После того, как маникюр сделан, можно приступать к нанесению покрытия. И в этом случае у девушек также есть выбор.

Какие бывают покрытия для ногтей

Все покрытия для маникюра можно подразделить на две большие группы – декоративные и лечебные. Первые призваны украсить ногти, вторые – созданы специально для восстановления ногтевых пластин. Лечебные формулы укрепляют ногти, насыщают их витаминами, минералами, минимизируют риск образования трещин и сколов.

При выборе декоративного покрытия рассмотрите разные варианты. Один из принципов классификации – по длительности носки средства. Лаки можно носить от нескольких дней до нескольких недель.

Преимущества современных декоративных покрытий

Декоративные покрытия всех типов представлены в достаточно широком разнообразии оттенков. Благодаря расширенной палитре цветов каждая девушка получает возможность создавать уникальные дизайны, удивляя окружающих и гармонично дополняя праздничные и повседневные образы.

Декоративные лаки последнего поколения привлекают рядом преимуществ:

они не вызывают аллергических реакций, ведь не содержат аллергенов;

привлекают длительным сроком носки;

не создают сложностей в нанесении.

Среди наиболее популярных вариантов декоративного покрытия для ногтей можно выделить: лаки 12 D, меняющие оттенок при смене освещения. Не менее интересны лаки с перламутровым блеском или матовой текстурой, акварельные лаки, термолаки, кракелюр, витражные лаки.

Выбирая покрытие с интересным и очень красивым эффектом хочется, чтобы оно продержалось на ногтях как можно дольше. С этой целью рекомендуем купить гель-лак – покрытие, которое сохранит целостность 3-4 недели. Лак держится идеально – на нем не появляются дефекты, цвет не тускнеет. При нанесении покрытия нет резкого неприятного запаха, лак наносится классическим способом – с использованием базы, цветного слоя и топа.

Обычные лаки не могут похвастаться такой же стойкостью. При аккуратном обращении покрытие держится на ногтях всего несколько дней, максимум - неделю. Но они являются отличным решением для тех девушек, которые не хотят тратить много времени на нанесение гель-лака.