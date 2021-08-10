Основні види покриття для нігтів

Руки жінки - її візитна картка, здатна розповісти і про ставлення дівчини до самої себе, і про її переваги, характер, настрій. Красиві, доглянуті руки і нігті свідчать про увагу, турботу, бажанні бути завжди ідеальною. Підтримувати нігті в доглянутому стані нескладно, тим більше, сьогодні є чимало варіантів покриттів, які зберігаються тижнями. Варто дізнатися про них побільше і обов'язково підібрати одне з них для себе.

Яким може бути манікюр

Перш ніж наносити покриття на нігті необхідно зробити манікюр - він підготує нігтьові пластини до подальшої обробки та перетворення. Манікюр може бути обрізний, необрізний, апаратний. Найпростіший і найпоширеніший варіант - обрізний манікюр. Він має на увазі надання нігтьовим пластин красивою акуратною форми (за допомогою ножиць або щипців та пилки), а також - обережне обрізання кутикули.

Необрізний манікюр також допомагає надати нігтям гарний доглянутий вигляд. Головна його відмінність - кутикула не обрезается, а відсувається. При такому способі манікюру ризик отримання інфекції мінімальний, адже шкірний покрив ріжучими інструментами не зачіпається.

Сучасний варіант манікюру, що дозволяє скоротити часові витрати на обробку нігтьових пластин - апаратний. Для його виконання використовують спеціальні електроінструменти - фрезери. Для фінішної обробки нігтів використовується пилочка для нігтів.

Після того, як манікюр зроблений, можна приступати до нанесення покриття. І в цьому випадку у дівчат також є вибір.

Які бувають покриття для нігтів

Всі покриття для манікюру можна поділити на дві великі групи - декоративні і лікувальні. Перші покликані прикрасити нігті, другі - створені спеціально для відновлення нігтьових пластин. Лікувальні формули зміцнюють нігті, насичують їх вітамінами, мінералами, мінімізують ризик утворення тріщин і відколів.

При виборі декоративного покриття розгляньте різні варіанти. Один із принципів класифікації - по тривалості шкарпетки кошти. Лаки можна носити від декількох днів до декількох тижнів.

Переваги сучасних декоративних покриттів

Декоративні покриття всіх типів представлені в досить широкому розмаїтті відтінків. Завдяки розширеній палітрі кольорів кожна дівчина отримує можливість створювати унікальні дизайни, дивуючи оточуючих і гармонійно доповнюючи святкові та повсякденні образи.

Декоративні лаки останнього покоління залучають рядом переваг:

вони не викликають алергічних реакцій, адже не містять алергенів;

привертають тривалим терміном шкарпетки;

не створюють складнощів в нанесенні.

Серед найбільш популярних варіантів декоративного покриття для нігтів можна виділити: лаки 12 D, що змінюють відтінок при зміні освітлення. Не менш цікаві лаки з перламутровим блиском або матовою текстурою, акварельні лаки, термолаком, кракелюр, вітражні лаки.

Вибираючи покриття з цікавим і дуже красивим ефектом хочеться, щоб воно протрималося на нігтях якомога довше. З цією метою рекомендуємо купити гель-лак - покриття, яке збереже цілісність 3-4 тижні. Лак тримається ідеально - на ньому не з'являються дефекти, колір не тьмяніє. При нанесенні покриття немає різкого неприємного запаху, лак наноситься класичним способом - з використанням бази, кольорового шару і топа.

Звичайні лаки не можуть похвалитися такою ж стійкістю. При акуратному зверненні покриття тримається на нігтях всього кілька днів, максимум - тиждень. Але вони є відмінним рішенням для тих дівчат, які не хочуть витрачати багато часу на нанесення гель-лаку.