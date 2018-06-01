Основные тренды электроэнергетики

Развитие электроэнергетики зависит, в первую очередь, от уровня экономического развития страны, наличия энергоресурсов, их качества, размещения, способа добычи. Но сейчас на первый план выходят именно инновации и внедрение новых технологий.

По мнению Натальи Бойко, заступницы министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции, сейчас существуют два главные тренды в энергетическом секторе, которые лишь начинают свой развитие в нашей стране, но уже достаточно распространены в странах Европы и Америке - диджитализация и децентрализация. "Фактически, благодаря диджитализации, работа с данными выходит на новый уровень. Это дает гораздо больше возможностей как генерации и системным операторам, так и потребителям. Например, для компаний и операторов это большая мобильность, лучшая работа с данными, быстрее принятии решений, автоматизация процессов. А для потребителя это возможность быть более активными участниками процесса и частично даже участниками рынка ", - отмечает Наталья.

Дмитрий Cахарук, генеральный директор "ДТЭК Энерго" также делает акцент на этом тренде, как одному из приоритетных:

"Энергогенерирующие компании ближайшее время будут вынуждены реализовывать масштабные проекты по диджитализации, чтобы конкурировать на ринку электроэнергии. Диджитализация повысит их эффективность и гибкость. Если этого не сделать, компании просто выйдут из игры в условиях нового рынка. Второй тренд, но не менее важный - тренд энергоэффективности. Отслеживания прогресса в области чистой энергии необходимо для получения стабильной, безопасной, доступной энергии и оценки коллективного прогресса в достижении долгосрочных целей."

Украина в течение трех лет делает успешные шаги в сфере энергоэффективности, в частности правительство создало государственное учреждение "Фонд энергоэффективности". Наталья Бойко рассказала о важности тренда и о результатах его имплементации на украинском рынке: "Однозначно, энергоэффективность - это очень важный тренд для нас, поскольку мы понимаем, что нам нужно делать умным потребления нашего энергоресурса. Наши предприятия уже работают над внедрением стандартов ИСО, работы с open data, систем энергоменеджмента и сбора данных. Также мы работаем над тем, чтобы максимально уменьшить потери энергоресурса при транспортировке."

По словам Александра Домбровского - первого заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, увеличение инвестирования в украинскую отрасль электроэнергии сосредоточивается в первую очередь в сектор энергоэффективности и зеленой энергии.

Энергоэффективность тесно связана с уменьшением количества углекислого газа как такового. Представители Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что одно только активное использование энергоэффективных технологий способно уменьшить выброс углекислого газа на 65% в ближайшие 20 лет. Согласно отчету Energy Technology Perspectives 2017, International Energy Agency, за последние 25 лет уже произошло значительное снижение электроэнергии (на 450 экса джоулей, что является 1018 джоулей).

Если продолжать тему трендов энергетического рынка, то стоит отметить еще несколько. Когда мы говорим о рыночных отношениях, то, в первую очередь, речь идет об укрупнении рынков. Мы наблюдаем эти процессы как в пределах Евросоюза, так и в странах, не относящихся к данному региону, однако членов энергетического сообщества. Например, сейчас достаточно активно над этим работают Балканы.

Более о трендах и тенденциях как на международном энергетическом рынке, так и о перспективах Украины в этой области будем говорить 12-13 июня в Киеве в рамках II Региональной конференции SEERC 2018: энергетическая безопасность и инновации.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте - http://forum2018.cigre.org.ua/

Справка

Организатор конференции - Международный совет по большим электрическим системам CIGRÉ в Украине.

SEERC (South Eastern European Region of CIGRE) является региональным (Австрия, Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Косово, Македония, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория) объединением CIGRE (от французского Conseil International Des Grands Reseaux Électriques) - Международного совета по большим электроэнергетическим системам - ведущей всемирной электроэнергетической ассоциации, знает техническими, экономическими, организационными вопросами в области электроэнергетики, а также проблемами охраны окружающей среды. Ассоциация, со штаб квартирой в Париже, основана в 1921 году и в настоящее время объединяет около 1000 компаний и более 10000 экспертов в области энергетики.

Мероприятие проходит при поддержке: Кабинета Министров Украины, Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НКРЕКУ Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Киевской городской государственной администрации.

Генеральный партнер мероприятия - Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Партнеры - крупнейшая гидрогенерирующая компания ЗАО "Укргидроэнерго", Национальная атомная энергетическая компания "НАЭК Энергоатом", энергогенерирующие компании Донбассэнерго и ДТЭК, универсальная проектная и монтажная-наладочная организация "НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО", мощные европейские поставщики энергетического оборудования и технологий, среди которых известные General Electric , АВВ, Запорожтрансформатор,

Генеральный информационный партнер мероприятия - РБК Украина

Информационные партнеры мероприятия: American Chamber of Commerce in Ukraine, НТЦ "Психея" (журнал TerminaL), Украинская энергетика UA-Energy. Всеукраинская Энергетическая Ассамблея (ВЕА), Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЕ), Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЕА), Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), издание «Экология Предприятия», издание "Энергобизнес", издание "Украина Электро", портал Mind.ua

Event-провайдер - компания Event Envoy.