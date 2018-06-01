Основні тренди електроенергетики

Розвиток електроенергетики залежить, в першу чергу, від рівня економічного розвитку країни, наявності енергоресурсів, їх якості, розміщення, способу видобутку. Але зараз на перший план виходять саме інновації та впровадження нових технологій.

На думку Наталії Бойко, заступниці міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції, зараз існують два головні тренди в енергетичному секторі, які лише починають свій розвиток в нашій країні, проте вже досить розповсюджені в країнах Європи та Америці – діджиталізація та децентралізація. "Фактично, завдяки діджиталізації, робота з даними виходить на новий рівень. Це дає значно більше можливостей як генерації і системним операторам, так і споживачам. Наприклад, для компаній та операторів це більша мобільність, краща робота з даними, швидше прийняття рішень, автоматизація процесів. А для споживачів це можливість бути більш активними учасниками процесу і частково навіть учасниками ринку", - зазначила Наталія.

Дмитро Cахарук, генеральний директор “ДТЕК Енерго” також наголошує на цьому тренді, як одному з пріоритетних:

"Енергогенеруючі компанії найближчим часом будуть вимушені реалізовувати масштабні проекти по діджиталізації, щоб конкурувати на ринку електроенергії. Діджиталізація підвищить їх ефективність та гнучкість. Якщо цього не зробити, компанії просто вийдуть з гри в умовах нового ринку. Другий тренд, проте не менш важливий - тренд енергоефективності. Відстеження прогресу в галузі чистої енергії є необхідним для отримання стабільної, безпечної, доступної енергії та оцінки колективного прогресу в досягненні довгострокових цілей."

Україна протягом трьох років робить успішні кроки в сфері енергоефективності, зокрема уряд створив державну установу “Фонд енергоефективності”. Наталія Бойко розповіла про важливість тренду та про результати його імплементації на українському ринку: "Однозначно, енергоефективність - це надзвичайно важливий тренд для нас, оскільки ми розуміємо, що нам потрібно робити розумним споживання нашого енергоресурсу. Наші підприємства вже працюють над впровадженням стандартів ІСО, роботи з open data, систем енергоменеджменту і збору даних. Також ми працюємо над тим, щоб максимально зменшити втрати енергоресурсу під час транспортування."

Зі слів Олександра Домбровського - першого заступника голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, збільшення інвестування в українську галузь електроенергії зосереджується в першу чергу в сектор енергоефективності та зеленої енергії.

Енергоефективність тісно пов'язана зі зменшенням кількості вуглекислого газу як такого. Представники Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) вважають, що одне лише активне використання енергоефективних технологій здатне зменшити викид вуглекислого газу на 65% у найближчі 20 років. Згідно звіту Energy Technology Perspectives 2017, International Energy Agency, за останні 25 років вже відбулося значне зниження електроенергії (на 450 екса джоулів , що є 1018 джоулів).

Якщо продовжувати тему трендів енергетичного ринку, то варто відмітити ще кілька. Коли ми говоримо про ринкові відносини, то, в першу чергу, мова йде про укрупнення ринків. Ми спостерігаємо ці процеси як в межах Євросоюзу, так і в країнах, які не належать до даного регіону, проте є членами енергетичного співтовариства. Наприклад, зараз досить активно над цим працюють Балкани.

Більше про тренди та тенденції як на міжнародному енергетичному ринку, так і про перспективи України в цій галузі будемо говорити 12-13 червня в Києві в рамках ІІ Регіональної конференції SEERC 2018: енергетична безпека та інновації.

Детальніше про захід на офіційному сайті - http://forum2018.cigre.org.ua/

Довідка

Організатор конференції - Міжнародна рада з великих електричних систем CIGRÉ в Україні.

SEERC (South Eastern European Region of CIGRE) є регіональним (Австрія, Боснія і Герцеговина, Греція, Італія, Косово, Македонія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія) об’єднанням CIGRE (від французького Conseil International Des Grands Reseaux Électriques) - Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем - провідної всесвітньої електроенергетичної асоціації, що відає технічними, економічними, організаційними питаннями в галузі електроенергетики, а також проблемами охорони навколишнього природного середовища. Асоціація, із штаб квартирою в Парижі, заснована в 1921 році і нині об’єднує близько 1000 компаній і понад 10 тисяч експертів у сфері енергетики.

Захід проходить за підтримки: Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київської міської державної адміністрації.

Генеральний партнер заходу - Національна енергетична компанія «Укренерго».

Партнери - найбільша гідрогенеруюча компанія ПрАТ "Укргідроенерго", Національна атомна енергетична компанія "НАЕК Енергоатом", енергогенеруючі компанії Донбасенерго та ДТЕК, універсальна проектна і монтажна-налагоджувальна організація "НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО", найпотужніші європейські постачальники енергетичного обладнання та технологій, серед яких відомі General Electric, АВВ, Запоріжжятрансформатор,

Генеральний інформаційний партнер заходу - РБК Україна

Інформаційні партнери заходу: American Chamber of Commerce in Ukraine, НТЦ "Психея" (часопис TerminaL), Українська енергетика UA-Energy, Всеукраїнська Енергетична Асамблея (ВЕА), Українська асоціація відновлюваної енергетики, Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА), Європейська Бізнес Асоціація,видання "Екологія Підприємства", видання "Энергобізнес", видання "Україна Електро", портал Mind. ua

Event-провайдер - компанія Event Envoy.