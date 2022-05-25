Основные бои за Луганскую область ожидаются на этой неделе, - Гайдай

"Орки заканчиваются. Они же такие же пулепробиваемые как и все остальные. Единственное, их очень много. Наши бойцы просто в шоке от того, что они как тараканы лезут со всех щелей. Но я думаю, что ближайшая неделя покажет, все развитие событий будет на этой неделе", - заявил он.

По словам главы региона, бои уже ведутся на окраинах Северодонецка, где сейчас "ситуация ну очень тяжелая".

"Обстрелы Северодонецка увеличиваются в геометрической прогрессии и авиабомбы сбрасывают на город и постоянно "Градами", "Смерчами" обстреливают, артиллерия. Уже подошли достаточно близко российские войска, поэтому они могут обстреливать уже и минометами. Город уничтожается постоянно, круглосуточно. Ситуация в городе ну очень тяжелая. Вчера бои были уже на окраинах города", - рассказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, Путин поставил цель забрать Луганскую область любой ценой, поэтому перебрасывает войска со всех направлений.

"И Мариуполь, и Харьков, и даже с Донецкой области часть забрали, чтобы просто уже продавить полностью Луганскую область", - добавил он.