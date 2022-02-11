В основную программу вузов могут ввести обучение предпринимательству, - Федоров

К основной программе высших учебных заведений Украины могут добавить обучение предпринимательству. Уже есть гриф от Министерства образования.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, Минцифры разработало пилотную программу, в которой приняли участие 86 вузов. Через некоторое время проект проверили и в школах. С обучением предпринимательству Украине помогали международные доноры.
Студенты, изучающие предмет имеют возможность в будущем защищать свои идеи и в фонде стартапов.
"Программу разрабатывали предприниматели с опытом. Ее задача - изменить мышление, рассказать о предпринимательстве и вдохновить людей создавать бизнес. Предмет был факультативным в рамках "пилота". Уже есть гриф от Министерства образования Украины", - отметил Федоров.
Как отметил министр, "инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" может быть непрофильным предметом, в связи с чем достаточно будет получить зачет.
РБК-Украина взяло блицинтервью у министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, во время которого он раскрыл некоторые из подробностей относительно новой функции опроса в "Дія", электронной гривне и многого другого.