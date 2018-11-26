ОСНОВНОЕ НА GLOBAL INSPIRING FORUM 2018

12 ноября компания KA Group, premium business events, провела масштабное бизнес-событие GLOBAL INSPIRING FORUM. 4 международных спикера, впервые создатель компании в роли спикера, 500 участников – владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

О чем говорили спикеры?

ЮХАН НОРБЕРГ (Швеция)

Глобализация - это то, что экономисты думали, будет иметь место всегда. Однако, глобализация - это просто слово, которое характеризует твою возможность делать что-то “за границей”. Что более интересно, оказывается: мы всегда занимались и продолжаем заниматься глобализацией, поскольку мы всегда могли обмениваться идеями, независимо от того, происходит этот обмен через письмо в конверте, либо в одно мгновение - по звонку телефона.

Почему мы живем в хаосе?

Ответ прост: все наши правила были разработаны для другого мира. Для того, который был полон барьеров, вражды, борьбы. Талантам не давали “всплывать” и развиваться. Сейчас все изменилось: теперь люди могут проводить исследования, думать, строить бизнес, развивать технологии и обмениваться идеями друг с другом без барьеров.

Ностальгировать – нельзя!

Правило №1 в век глобализации - не позволяйте себе ностальгировать! Этих дней больше нет. Не позволяйте внутренним ощущениям контролировать вас. Пережитые проблемы кажутся легче, чем те, что есть сейчас, поскольку вы уже знаете, как их решить

КЕВИН ГАСКЕЛЛ (Великобритания)

Бизнес – это как прыжок с парашютом

Путь к цели в бизнесе - это как прыжок с парашютом. Ты можешь долго решаться, переживать, взвешивать все “за” и “против”, но если ты выпрыгнул - назад дороги нет. И как бы вы не хотели или не старались - вы не сможете вернуться обратно в самолет. Но у вас есть парашют (или даже два) и ваш парашют - это ваш план. План, благодаря которому вы движетесь к своей цели.

Как проанализировать свой опыт?

· Разберите свой продукт “по косточкам”: что вы продаете, за что клиент платит, что его привлекает

· Посмотрите на свои сильные стороны. Какие у вас сильные стороны по сравнению с конкурентами?

· Сохраняйте ключевые вещи и стимулируйте прогресс!

· Приучите себя понимать все детали бизнеса, которым вы занимаетесь

· К мелочам - со всей тщательностью! Самый большой успех дела кроется чаще всего в деталях

· Измените восприятие вашей компании на рынке

· Сделайте фокус на лучших качествах вашего продукта

· Будьте агрессивны со своими конкурентами

· И САМОЕ ВАЖНОЕ! Обещайте своим клиентам только то, что вы им даете!

РАСМУС АНКЕРСЕН (Дания)

Когда ваша компания становится успешной, вы боритесь не только с конкурентами, но и с собой, с самой человеческой природой. Ведь есть огромный соблазн остановиться и наслаждаться достигнутым успехом.

2 типа талантов: кричащий и тихий. Какой выберите вы?

Кричащий талант - это талант, который сложно не заметить. Он на поверхности. Вы видите его здесь и сейчас. Именно его мы зачастую и выбираем.

Талант, который шепчет, - настоящий бриллиант, который нужно искать, а потом как мастер оттачивать (раскрывать) его грани. Как распознать такой талант?

Представьте, что вам нужно нанять лучшего продавца своих товаров. Представителя какой из компаний вы выберете: Apple или Microsoft? Скорее всего, Apple. Ведь они лидеры в мире по продажам. Но продавать продукт Apple на самом деле проще и не требует настолько сильного таланта, поскольку поклонники их продукции готовы ночевать перед магазином в день выпуска новой версии. Поэтому нельзя оценить потенциал, не принимая во внимание условия, в которых он получен. Когда мы замечаем какой-то талант, мы думаем, что успех будет прямолинейным. Но на самом деле путь к успеху очень извилист.

ФРЕДРИК ХАРЕН (Сингапур)

Что такое идея?

Идея - это когда один человек берет 2 существующие вещи, комбинирует и получает что-то новое. Формула идеи проста: Идея = человек*(знания+информация)

Технологии не всегда означают перемены!

Придуманная новая технология - это не обязательно перемена. Перемена - это когда люди начинают использовать новую технологию, и она помогает им в жизни.

Типы креативности в разных странах

· Американская креативность: “Юхууу, полетели на луну”

· Японская креативность - это инкрементальное совершенствование того, что есть

· Креативность по-китайски: “Copyright? Copy right? Copying right!”. Можно скопировать все, даже город не слабо. Хороший художник копирует стиль отличного художника. Apple не придумали ничего фундаментально нового, они просто скопировали ПРАВИЛЬНО!

· Креативность в Украине -заключается в том, что тебе никто никогда не помогает. В Украине нужно самостоятельно нарабатывать и реализовывать свои идеи.

Следующий GLOBAL INSPIRING FORUM – 29 ноября 2019 года. Регистрируйтесь по ссылке и не упустите возможность стать частью глобального.