ОСНОВНЕ НА GLOBAL INSPIRING FORUM 2018

12 листопада компанія KA Group, premium business events, провела масштабну бізнес-подію GLOBAL INSPIRING FORUM. 4 міжнародних спікера, вперше творець компанії в ролі спікера, 500 учасників - власників бізнесу і топ-менеджерів.

Про що говорили спікери?

Юхан Норберг (Швеція)

Глобалізація - це те, що економісти думали, буде мати місце завжди. Однак, глобалізація - це просто слово, яке характеризує твою можливість робити щось "за кордоном". Що цікавіше, виявляється: ми завжди займалися і продовжуємо займатися глобалізацією, оскільки ми завжди могли обмінюватися ідеями, незалежно від того, відбувається цей обмін через лист в конверті, або в одну мить - по дзвінку телефону.

Чому ми живемо в хаосі?

Відповідь проста: всі наші правила були розроблені для іншого світу. Для того, який був сповнений бар'єрів, ворожнечі, боротьби. Талантам не давали "спливати" і розвиватися. Зараз все змінилося: тепер люди можуть проводити дослідження, думати, будувати бізнес, розвивати технології і обмінюватися ідеями один з одним без бар'єрів.

Ностальгувати - не можна!

Правило №1 в добу глобалізації - не дозволяйте собі ностальгувати! Цих днів більше немає. Не дозволяйте внутрішнім відчуттям контролювати вас. Пережиті проблеми здаються легше, ніж ті, що є зараз, оскільки ви вже знаєте, як їх вирішити

Кевін Гаскелл (Великобританія)

Бізнес - це як стрибок з парашутом

Шлях до мети в бізнесі - це як стрибок з парашутом. Ти можеш довго вирішувати, переживати, зважувати всі "за" і "проти", але якщо ти вистрибнув - назад дороги немає. І як би ви не хотіли або не намагаєтесь - ви не зможете повернутися назад до літаку. Але у вас є парашут (або навіть два) і ваш парашут - це ваш план. План, завдяки якому ви рухаєтеся до своєї мети.

Як проаналізувати свій досвід?

• Розберіть свій продукт "по кісточках": що ви продаєте, за що клієнт платить, що його приваблює

• Подивіться на свої сильні сторони. Які у вас сильні сторони в порівнянні з конкурентами?

• Зберігайте ключові речі і стимулюйте прогрес!

• Привчіть себе розуміти всі деталі бізнесу, яким ви займаєтеся

• До дрібниць - з усією ретельністю! Найбільший успіх справи криється найчастіше в деталях

• Змініть сприйняття вашої компанії на ринку

• Зробіть фокус на кращих якостях вашого продукту

• Будьте агресивні зі своїми конкурентами

• І НАЙВАЖЛИВІШЕ! Обіцяйте своїм клієнтам тільки те, що ви їм даєте!

РАСМУС АНКЕРСЕН (Данія)

Коли ваша компанія стає успішною, ви боріться не тільки з конкурентами, а й з собою, з самою людською природою. Адже є величезна спокуса зупинитися і насолоджуватися досягнутим успіхом.

2 типу талантів: гучний і тихий. Який ви оберете?

Гучний талант - це талант, який важко не помітити. Він на поверхні. Ви бачите його тут і зараз. Саме його ми часто і вибираємо.

Талант, який шепоче, - справжній діамант, який треба шукати, а потім як майстер відточувати (розкривати) його межі. Як розпізнати такий талант?

Уявіть, що вам потрібно найняти кращого продавця своїх товарів. Представника який з компаній ви виберете: Apple або Microsoft? Швидше за все, Apple. Адже вони лідери в світі з продажу. Але продавати продукт Apple насправді простіше і не вимагає настільки сильного таланту, оскільки шанувальники їхньої продукції готові ночувати перед магазином в день випуску нової версії. Тому не можна оцінити потенціал, не беручи до уваги умови, в яких він отриманий. Коли ми помічаємо якийсь талант, ми думаємо, що успіх буде прямолінійним. Але насправді шлях до успіху дуже звивистий.

Фредрік Харен (Сінгапур)

Що таке ідея?

Ідея - це коли одна людина бере 2 існуючі речі, комбінує і отримує щось нове. Формула ідеї проста: Ідея = людина * (знання + інформація)

Технології не завжди означають зміни!

Придумана нова технологія - це не обов'язково зміна. Зміна - це коли люди починають використовувати нову технологію, і вона допомагає їм у житті.

Типи креативності в різних країнах

• Американська креативність: "Юхууу, полетіли на місяць"

• Японська креативність - це інкрементальне вдосконалення того, що є

• Креативність по-китайськи: "Copyright? Copy right? Copying right! ". Ви маєте можливість копіювати всі, навіть місто не слабо. Хороший художник копіює стиль відмінного художника. Apple не придумали нічого фундаментально нового, вони просто скопіювали ПРАВИЛЬНО!

• Креативність в Україні -заключается в тому, що тобі ніхто ніколи не допомагає. В Україні потрібно самостійно напрацьовувати і реалізовувати свої ідеї.

Наступний GLOBAL INSPIRING FORUM - 29 листопада 2019 року. Реєструйтеся за посиланням і не пропустіть можливість стати частиною глобального.