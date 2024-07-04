Основний хавбек Німеччини перефарбував волосся перед чвертьфіналом Євро-2024

29-річний німець перестав бути фарбованим блондином. Чемпіон Німеччини в складі леверкузенського "Байєра" змінив колір волосся на рожевий.

Андріх вирішив відповідати виїзному комплекту форми Бундестім. Хавбек виявився незабобонним, оскільки змінив зачіску за день до протистояння з Іспанією у 1/4 фіналу домашнього чемпіонату. Зазвичай футболісти уникають змін перед важливими поєдинками.

Окрім того, Андріх не зважав на досвід румуна Андрея Раціу. Він пофарбував волосся в синій колір, надихнувшись мультиплікаційним персонажем Соніком. Утім, збірна Румунії безславно поступилася Нідерландам в 1/8 фіналу Євро-2024.

Найвідомішою акцією з перефарбуванням на великих турнірах залишається історія з тією ж румунською командою на ЧС-1998. "Триколірні" пообіцяли повним складом перефарбуватися в жовтий у випадку виходу в плей-офф. Обіцянку Георге Хаджі та компанія виконали, але в на тій же стадії 1/8 фіналу вилетіли від збірної Хорватії.

Фото: Роберт Андріх на тренуванні збірної Німеччини (facebook.com/DFBTeamEN)