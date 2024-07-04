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Основной хавбек Германии перекрасил волосы перед четвертьфиналом Евро-2024

Фото: Роберт Андрих (крайний справа вверху) до посещения стилиста (x.com/DFB_Team)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник национальной команды Германии Роберт Андрих решил кардинально изменить имидж в преддверии четвертьфинального поединка чемпионата Европы против сборной Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook сборной.

29-летний немец перестал быть крашеным блондином. Чемпион Германии в составе леверкузенского "Байера" сменил цвет волос на розовый.

Андрих решил соответствовать выездному комплекту формы Бундестим. Хавбек оказался несуеверным, поскольку сменил прическу за день до противостояния с Испанией в 1/4 финала домашнего чемпионата. Обычно футболисты избегают перемен перед важными поединками.

Кроме того, Андрих решил не считался с опытом румына Андрея Рациу. Он покрасил волосы в синий цвет, вдохновившись мультипликационным персонажем Соником. Впрочем, сборная Румынии бесславно уступила Нидерландам в 1/8 финала Евро-2024.

Самой известной акцией по перекраске на крупных турнирах остается история с той же румынской командой на ЧМ-1998. "Трехцветные" пообещали полным составом перекраситься в желтый в случае выхода в плей-офф. Обещание Георге Хаджи и компания выполнили, но на той же стадии 1/8 финала вылетели от сборной Хорватии.

 

 

Фото: Роберт Андрих на тренировке сборной Германии (facebook.com/DFBTeamEN)

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/8 финала Евро-2024.

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