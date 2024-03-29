Основним завданням НАТО на даний момент є допомога Україні, - президент Литви

Основним завданням Північноатлантичного альянсу наразі є допомога Україні у війні з Росією.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Він звернувся до союзників на церемонії, присвяченій 20-річчю вступу Литви до НАТО. Науседа подякував їм за єдність і твердість у зобов'язаннях колективної оборони.

"Зобов'язання союзників ми бачимо скрізь - вони охороняють наше небо, поруч із нами стоять військові союзників. Ми цінуємо готовність наших союзників захищати й обороняти кожен сантиметр Альянсу, однак і самі серйозно ставимося до питання безпеки", - сказав президент Литви.

За його словами, сьогодні Литва виділяє на оборону 2,75% ВВП, а в майбутньому країна готова буде збільшити це число.

"У своїй промові він зазначив, що основне завдання НАТО наразі - допомогти Україні та зупинити Росію", - пише видання.

Підтримка України з боку НАТО