ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Основной задачей НАТО на данный момент является помощь Украине, - президент Литвы

Пятница 29 марта 2024 16:43
UA EN RU
Основной задачей НАТО на данный момент является помощь Украине, - президент Литвы Архивное фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Основной задачей Североатлантического альянса сейчас является помощь Украине в войне с Россией.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Он обратился к союзникам на церемонии, посвященной 20-летию вступления Литвы в НАТО. Науседа поблагодарил их за единство и твердость в обязательствах коллективной обороны.

"Обязательства союзников мы видим везде - они охраняют наше небо, рядом с нами стоят военные союзников. Мы ценим готовность наших союзников защищать и оборонять каждый сантиметр Альянса, однако и сами серьезно относимся к вопросу безопасности", - сказал президент Литвы.

По его словам, сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем страна готова будет увеличить это число.

"В своей речи он отметил, что основная задача НАТО сейчас - помочь Украине и остановить Россию", - пишет издание.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. По его словам, союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Позже глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина еще может добиться успеха в своей борьбе против России. Однако партнеры должны увеличить свою помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Литва Война в Украине
NEWS
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России