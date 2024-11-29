Основні зусилля окупанти прикладають на трьох напрямках: яка ситуація на фронті

Російські обстріли

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Так, від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Грем’ячка, Прогрес, Нова Гута та Відродженівське.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. З початку доби українські воїни відбили вже 16 атак.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Наразі триває дві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Дружби, також ворожа авіація завдала ударів по Олександро-Калиновому та Олександро-Шультиному.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили дев’ятнадцять атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку. Загарбники 33 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Десять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники провели 22 атаки позицій українських військ поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Одинадцять боєзіткнень тривають, також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Новосілці та Макарівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів.

У Курській області українські захисники за сьогодні відбили 11 атак російських загарбників, бої продовжуються.