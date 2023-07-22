Основні правила. Рятувальники розповіли, що робити при потраплянні під завал

Окупанти продовжують бити по житлових будинках в Україні. На цьому фоні українці мають знати низку рекомендацій у разі, якщо вони потрапили під завал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Рятувальники зазначають, що для того, щоб мінімізувати ризики потрапляння під завал, необхідно не ігнорувати повітряну тривогу та пройти в укриття. У разі його відсутності слід пам'ятати про правило двох стін, що може врятувати життя при пошкодженні будинку.
Якщо ви потрапили під завал, необхідно:
Якщо вас почули:
Якщо не почули:
Заборонено:
Якщо вам удалося вибратися, необхідно оглянути себе на наявність ран або травм.
Нагадаємо, цього тижня росіяни посилили масовані удари по Україні. Зокрема, під їхніми атаками знаходилися південні регіони.
Ворог бив по портовій інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок цього поранення отримали мирні жителі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.