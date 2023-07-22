Основні правила. Рятувальники розповіли, що робити при потраплянні під завал

Окупанти продовжують бити по житлових будинках в Україні. На цьому фоні українці мають знати низку рекомендацій у разі, якщо вони потрапили під завал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

Рятувальники зазначають, що для того, щоб мінімізувати ризики потрапляння під завал, необхідно не ігнорувати повітряну тривогу та пройти в укриття. У разі його відсутності слід пам'ятати про правило двох стін, що може врятувати життя при пошкодженні будинку.

Якщо ви потрапили під завал, необхідно:

При можливості подавати сигнали рятувальникам (кричати, свистіти, світити ліхтарем, махати шматком тканини, стукати по батареях та трубах). Особливо це варто робити під час "хвилини мовчання", яку іноді влаштовують рятувальники.

Якщо вас почули:

чекати на допомогу та виконувати всі рекомендації рятувальників.

Якщо не почули:

акуратно звільнити руки та ноги. Якщо це неможливо - починайте масажувати ділянку тіла вище затиснутої частини.

Заборонено:

розбирати завали навколо себе - так ви можете зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.

використовувати сірники або запальнички - це може призвести до вибуху.

Якщо вам удалося вибратися, необхідно оглянути себе на наявність ран або травм.

Обстріли окупантів

Нагадаємо, цього тижня росіяни посилили масовані удари по Україні. Зокрема, під їхніми атаками знаходилися південні регіони.

Ворог бив по портовій інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок цього поранення отримали мирні жителі.