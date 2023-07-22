Главные правила. Спасатели рассказали, что делать при попадании под завал
Оккупанты продолжают бить по жилым домам в Украине. На этом фоне украинцы должны знать ряд рекомендаций в случае, если они попали под завал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели отмечают, что для того, чтобы минимизировать риски попадания под завал, необходимо не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие. В случае его отсутствия нужно помнить о правиле двух стен, что может спасти жизнь при повреждении дома.
Если вы попали под завал, необходимо:
- При возможности подавать сигналы спасателям (кричать, свистеть, светить фонарем, махать куском ткани, стучать по батареях и трубах). Особенно это стоит делать во время "минуты молчания", которую иногда устраивают спасатели.
Если вас услышали:
- ждать помощи и выполнять все рекомендации спасателей.
Если не услышали:
- аккуратно освободить руки и ноги. Если это невозможно - начинайте массировать участок тела выше зажатой части.
Запрещено:
- разбирать завалы вокруг себя - так вы можете сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.
- использовать спички или зажигалки - это может привести ко взрыву.
Если вам удалось выбраться, необходимо осмотреть себя на наличие ран или травм.
Обстрелы оккупантов
Напомним, на этой неделе россияне усилили массированные удары по Украине. В частности, под их атаками находились южные регионы.
Враг бил по портовой инфраструктуре и жилым домам. В результате этого ранения получили мирные жители.
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