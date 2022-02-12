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Основная команда останется. Посольство США подтвердило эвакуацию части дипломатов из Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Посольство США подтвердило эвакуацию части дипломатов из Украины. Впрочем речь идет о сотрудниках, которые не занимают критически важные должности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что основная команда останется в Украине с украинскими коллегами.

"Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и решения кризиса, который Россия причинила своей военной мощью", - говорится в заявлении.

Кроме того, с 13 февраля Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - говорится в заявлении.

Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Напомним, сегодня Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.

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