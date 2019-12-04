Основатели Google уходят с руководящих должностей

Соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от руководящих должностей в материнской компании Alphabet. Об этом Пейдж и Брин сообщили в своем блоге, сообщает РБК-Украина.

Ларри Пейдж занимал должность генерального директора, Сергей Брин - президента компании Alphabet. Они передали контроль над компанией генеральному директору Google Сундару Пичаи.

"Alphabet и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте. В дальнейшем Сундар будет генеральным директором и Google, и Alphabet". - написали они.

По словам соучредителей, за два десятилетия компания вполне "развилась и созрела".

При этом Пейдж и Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров, а также регулярно общаться с Пичаи - особенно на темы, которыми они увлекаются.

Напомним, американская компания Google решила изменить правила размещения политической рекламы.

Как заявили в Google, планируется ограничить аудиторию политической рекламы по следующим категориям таргетинга: возраст, пол, и общее расположение (по почтовому индексу).

Также сообщалось, что компания Google начала использовать новый поисковой алгоритм, который должен лучше понимать контекст запроса.