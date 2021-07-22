Основатель Telegram рассказал о слежке за его телефоном с помощью шпионской программы

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подтвердил информацию о том, что за его телефоном велась слежка с помощью приложения-шпиона как минимум с 2018 года. Его этот факт никак не беспокоил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Дуров рассказал, что с 2011 года, когда он еще жил в РФ, он привык предполагать, что все его телефоны взломаны.

"Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован - им придется пройти через тысячи концептуальных проектов для функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Там они не найдут никакой важной информации", - отметил он.

Дуров заявил, что приложения-шпионы могут взломать любой телефон на операционных системах iOS и Android и нет способа защитить устройство от этого.

"Неважно, какие приложения вы используете, потому что система взломана на более глубоком уровне", - рассказал он.