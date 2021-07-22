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Засновник Telegram розповів про стеження за його телефоном за допомогою шпигунської програми

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Четвер 22 липня 2021 01:24
Засновник Telegram розповів про стеження за його телефоном за допомогою шпигунської програми Фото: Павло Дуров, засновник Telegram (instagram.com/durov)
Автор: Артур Родивилов

Засновник месенджера Telegram і соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров підтвердив інформацію про те, що за його телефоном велося стеження за допомогою програми-шпигуна як мінімум з 2018 року. Його цей факт аж ніяк не турбував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Дуров розповів, що з 2011 року, коли він ще жив у РФ, він звик припускати, що всі його телефони зламані.

"Кожен, хто отримає доступ до моїх особистих даних, буде вкрай розчарований - їм доведеться пройти через тисячі концептуальних проектів для функцій Telegram і мільйони повідомлень, пов'язаних з процесом розробки нашого продукту. Там вони не знайдуть жодної важливої інформації", - зазначив він.

Дуров заявив, що програми-шпигуни можуть зламати будь-який телефон на операційних системах iOS і Android і немає способу захистити пристрій від цього.

"Неважливо, які програми ви використовуєте, тому що система зламана на більш глибокому рівні", - розповів він.

Нагадаємо, за даними видання Le Monde, в базі з телефонними номерами, на які була встановлена ізраїльська шпигунська програма Pegasus, що була призначена для відстеження терористів, виявили понад 50 тисяч номерів.

У списку опинилися дані трьох президентів, у тому числі Еммануеля Макрона, 10 прем'єр-міністрів і короля Марокко Мухаммеда VI.

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