Основатель Bellingcat: в деле МН17 могут появиться новые подозреваемые

В Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17. Об этом рассказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс в интервью "Укринформу".

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо осведомлены относительно структуры, которая привела к катастрофе МН17.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже ", - отметил основатель Bellingcat.

Отметим, в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. До этого JIT заявила, что для сбития MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

Кроме того, Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.