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Богатейшие люди мира потеряли 18 млрд долларов за день

Новости » Экономика    16.08.2019 - 02:56
Богатейшие люди мира потеряли 18 млрд долларов за день
Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Болььше всего денег потерял Джефф Безос

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на 18 млрд долларов на фоне падения фондовых индексов в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Больше всего "пострадал" богатейший человек на планете (по версии Forbes), глава американской компании Amazon Джефф Безос: его состояние сократилось на 3,5 млрд долларов.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 3,2 млрд долларов, генерального директора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo и др.) Бернара Арно - на 3 млрд долларов.

По данным Forbes. единственный миллиардер из топ-10, состояние которого осталось прежним - бывший мэр города Нью-Йорк, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Ранее сообщалось, что по итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что основатель американской компании Amazon Джефф Безос по версии журнала Forbes остался на первой позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние выросло за год на 19 миллиардов долларов и составляет на 131 млрд долларов.

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