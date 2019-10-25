Засновник Amazon за добу втратив майже 7 млрд доларів

Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Через падіння котирувань Джефф Безос втратив 6,9 млрд доларів

Найбагатша людина світу, генеральний директор Amazon Джефф Безос за останню добу втратив близько 7 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

Напередодні, 24 жовтня, Amazon відзвітувала про прибуток у третьому кварталі, однак показники виявилися гіршими за прогнози. На тлі цих новин акції компанії впали на 9%. Через падіння котирувань Джефф Безос втратив 6,9 млрд доларів.

Якщо котирування Amazon продовжать падати, Безос може поступитися Біллу Гейтсу першим місцем в списку найбагатших людей світу. На момент публікації статки Безоса оцінювалися в 111 млрд доларів, Гейтса - в 107 млрд доларів.

Розрив між Безосом і Гейтсом скоротився влітку, після того, як гендиректор Amazon розлучився з дружиною. При розлученні Маккензі Безос отримала близько 19,7 млн акцій Amazon, що дозволило їй потрапити в список найбагатших людей світу. Зараз вона посідає там 21-ю сходинку з 35,8 млрд доларів.

Нагадаємо, в серпні статки дев'ятьох з топ-10 найбагатших людей світу за один день зменшилися майже на 18 млрд доларівна тлі падіння фондових індексів у США.

За підсумками 2018 року американська компанія Amazon наростила чистий прибуток утричі - до 10,1 млрд доларів. Порівняно з 2017 роком річний чистий прибуток збільшився більш ніж у три рази - тоді прибуток склав 3 млрд доларів.

На початку 2019 року Amazon вперше стала найдорожчою публічною компанією у світі - її ринкова капіталізація становить 797 млрд доларів.