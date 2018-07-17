Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории

Состояние активов Джеффа Безоса переросло за 150 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило 150 миллиардов долларов, что сделало его самым богатым человеком в истории современности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние активов основателя компании Amazon на 16 июля 2018 переросло за 150 млрд долларов. Данная сумма на 55 млрд долларов больше за состояние основателя компании Microsoft Corp Билла Гейтса, который является вторым номером в списке самых богатых людей планеты.

Безосу удалось обойти Гейтса благодаря показателям учета инфляции, ведь те 100 млрд долларов, которые Гейтс набрал в 1999 году, будут стоить на сегодняшний день около 149 млрд.

Именно это помогло управляющему компании Amazon стать самым богатым человеком современности.

Напомним, Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров. Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg.