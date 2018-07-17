Засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в сучасній історії

Стан активів Джеффа Безоса переросло за 150 мільярдів доларів

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищив 150 мільярдів доларів, що зробило його найбагатшою людиною в історії сучасності. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки засновника компанії Amazon на 16 липня 2018 переросли за 150 млрд доларів. Дана сума на 55 млрд доларів більше за стан засновника компанії Microsoft Corp Білла Гейтса, який є другим номером у списку найбагатших людей планети.

Безосу вдалося обійти Гейтса завдяки показниками обліку інфляції, адже ті 100 млрд доларів, які Гейтс набрав в 1999 році, будуть коштувати на сьогоднішній день близько 149 млрд.

Саме це допомогло керуючому компанії Amazon стати найбагатшою людиною сучасності.

Нагадаємо, Цукерберг обійшов Баффета в списку мільярдерів. Засновник Facebook Марк Цукерберг зайняв третє місце в глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg.