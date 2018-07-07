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Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров по версии Bloomberg

НовостиФинансы    07.07.2018 - 12:38
Иллюстративное фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)
Иллюстративное фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)

Состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg. Рейтинг опубликован на сайте агентства.

Сообщается, что Цукерберг, заняв третью позицию, потеснил с нее инвестора Уоррена Баффета.

По оценке агентства, на 7 июля состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов. Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос  - 142 млрд долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 млрд.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу, 6 июля, акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Напомним, ранее стало известно, что издание Forbes зачислило в свой ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров семерых украинцев.

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Теги публикации: рейтинг, Марк Цукерберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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