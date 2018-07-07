Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров по версии Bloomberg

Состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg. Рейтинг опубликован на сайте агентства.

Сообщается, что Цукерберг, заняв третью позицию, потеснил с нее инвестора Уоррена Баффета.

По оценке агентства, на 7 июля состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов. Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос - 142 млрд долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 млрд.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу, 6 июля, акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Напомним, ранее стало известно, что издание Forbes зачислило в свой ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров семерых украинцев.