Основатель Alibaba Джек Ма утратил статус самого богатого человека Китая

"Его выпадение из тройки лидеров произошло после того, как регуляторы Китая заблокировали Ant Group и Alibaba по антимонопольным вопросам", - говорится в отчете Hurun.

Недавние проблемы Ма были вызваны выступлением 23 октября, в котором он критиковал систему регулирования Китая, что привело к приостановке IPO его Ant Group на 37 миллиардов долларов всего за несколько дней до публичного листинга финтех-гиганта.

После этого регулирующие органы ужесточили антимонопольный контроль над технологическим сектором страны, при этом Alibaba привлек большую часть внимания. В декабре регулятор рынка начал официальное антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Китайские регулирующие органы также начали ужесточать контроль над сектором финансовых технологий и попросили Ant объединить некоторые из своих предприятий в финансовую холдинговую компанию, которая будет регулироваться как традиционные финансовые фирмы.

Ма, который, как известно, не избегает всеобщего внимания, затем исчез из поля зрения общественности примерно на три месяца, что вызвало слухи о его местонахождении. Он снова появился в январе, записав 50-секундное видео.

Нынешний самый богатый человек Китая, Чжун Шаньшань, впервые появился на первом месте с состоянием в 550 миллиардов юаней (85 миллиардов долларов), во многом благодаря динамике цен на акции Nongfu Spring и производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которое он также контролирует.

Состояние Джека Ма и его семьи выросло на 22%, до 360 миллиардов юаней (56 млрд долларов). Он находится на четвертом месте в списке.