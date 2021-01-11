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Нет оснований: суд отказал в принудительном приводе главы ОАСК

Автор: Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Прокурор просил применить в отношении Вовка принудительный привод на заседание суда.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Прокурор настаивал, что главу ОАСК надлежащим образом уведомили о дате, времени и месте заседания суда, однако судья заявил об отсутствии доказательств вручения Вовку повестки о вызове.

"Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно вбросило в автомобиль два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове", - пояснили в суде.

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Следственный судья ВАКС учел отсутствие доказательств подтверждения получения Вовком повестки, поэтому ходатайство прокурора о принудительном приводе было отклонено. Решение суда обжалованию не подлежит.

Завтра в 11:00 состоится очередное заседание по избранию меры пресечения главе ОАСК Вовку.

Напомним, повестку о вызове в суд Вовку вручили 24 декабря. Детективы НАБУ "застали" главу ОАСК на торжестве, которое организовал бывший нардеп и глава одного из юридических вузов.

Как известно, Волка, его заместителя, пять судей ОАСК и руководителю ГСА Зиновия Холоднюка подозревают в подготовке к захвату власти в Украине.

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