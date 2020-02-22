Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Фото: Зоряна Скалецкая (facebook.com)

Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из китайского Уханя граждан. Об этом она написала в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу", - написала Скалецкая.

Также Скалецкая отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что по состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.