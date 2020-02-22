ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Новости » Общество     22.02.2020 - 22:49
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах
Фото: Зоряна Скалецкая (facebook.com)

Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из китайского Уханя граждан. Об этом она написала в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу", - написала Скалецкая.

Также Скалецкая отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что по состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.

Число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 200 человек МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
Новости Украины вирусЗоряна Скалецкая
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь