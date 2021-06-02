ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оснований для роста тарифов на тепло и горячую воду нет, - эксперт 

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 19:32
Оснований для роста тарифов на тепло и горячую воду нет, - эксперт  Фото: оснований для роста тарифов на тепло и горячую воду нет (Виталий Носач, РБК-Украина) 
Автор: РБК-Украина

Кризис в отрасли теплокоммунэнерго удастся преодолеть уже к началу следующего отопительного сезона. Ведь цена газа 7,42 грн за кубометр - экономически обоснованная и выгодная для предприятий ТКЭ, а также ОСМД.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Предложенные "Нафтогазом" соглашения и цена для производителей тепловой энергии и горячего водоснабжения обеспечивают баланс интересов. Потому что они выгодны и потребителям, и тепловикам, и производителям природного газа. Цена 7,42 грн за кубометр полностью соответствует договоренностям, достигнутым на совещании в Офисе президента 21 мая", - подчеркнул Омельченко.

В частности, как напоминает эксперт, предложение "Нафтогаза" для ТКЭ и ОСМД уже учитывает НДС и на 40% ниже текущих спотовых цен на украинском рынке. Они сейчас превышают 12 грн за кубометр.

При этом предложенные соглашения не предусматривают предоплаты. Тепловики должны платить только по факту потребления. Это было одной из просьб предприятий ТКЭ на совещании в Офисе президента и это позволит им построить эффективную работу предприятий даже без поднятия тарифов на тепло и горячую воду.

"Предложенная "Нафтогазом" цена 7,42 грн за кубометр ниже "газовую составляющую", которая уже учтена в тарифах ТКЭ на отпуск тепла для населения. То есть, никаких оснований для роста тарифов для населения нет. Предложенные условия являются уникальными и абсолютно комфортными - ни один частный поставщик на рынке не предлагает ТКЭ ничего подобного", - убежден эксперт Центра экономического восстановления Дмитрий Романовский.

Поэтому информация о якобы завышенной цене газа для ТКЭ не соответствует действительности и является манипулятивной, считает специалист. Например, к цене 7,42 не корректно прибавлять расходы на транспортировку ГТС.

Романовский напоминает: тариф "Оператора ГТС Украины", который не входит в цену 7,42 грн, не зависит от "Нафтогаза". Стоимость транспортировки ГТС устанавливает профильный регулятор - НКРЭКУ.

"Поэтому попытка "вписать" в цену "Нафтогаза" тариф ОГТСУ на транспортировку газа является грубой манипуляцией. Ведь известно, что по итогам анбандлинга ОГТСУ полностью отделено от "Нафтогаза", - напоминает Романовский.

Напомним, 20 мая приостановил действие механизм специальных обязательств на рынке газа (ПСО) и все предприятия ТКЭ имеют возможность свободно выбирать любого поставщика на рынке.

С июня "Нафтогаз" предложил предприятиям ТКЭ специальные условия - трехлетние контракты с фиксированным тарифом и без предоплаты. Цена первого года - 7 грн 42 коп. за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Такая цена будет действовать следующие 13 месяцев.

Многие города, в частности городов-миллионников (Киев, Харьков), уже заключили новые соглашения и смогут вовремя начать отопительный сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика тарифы
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО