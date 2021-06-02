Підстав для зростання тарифів на тепло та гарячу воду немає, - експерт 

Кризу в галузі теплокомуненерго вдасться подолати вже до початку наступного опалювального сезону. Адже ціна газу 7,42 грн за кубометр - економічно-обґрунтована та вигідна для підприємств ТКЕ, а також ОСББ.

"Запропоновані "Нафтогазом" угоди та ціна для виробників теплової енергії та гарячого водопостачання забезпечують баланс інтересів. Тому що вони вигідні і споживачам, і тепловикам, і виробникам природного газу. Ціна 7,42 грн за кубометр повністю відповідає домовленостям, досягнутим на нараді в Офісі Президента 21 травня", - наголосив Омельченко.

Зокрема, як нагадує експерт, пропозиція "Нафтогазу"для ТКЕ та ОСББ уже враховує ПДВ і на 40% нижча поточних спотових цін на українському ринку. Вони наразі перевищують 12 грн за кубометр.

При цьому запропоновані угоди не передбачають передоплати. Тепловики мають сплачувати кошти лише по факту споживання. Це було одним із прохань підприємств ТКЕ на нараді в Офісі президента й це дозволить їм побудувати ефективну роботу підприємств навіть без підняття тарифів на тепло та гарячу воду.

"Запропонована "Нафтогазом" ціна 7,42 грн за кубометр нижча за "газову складову", яка вже врахована в тарифах ТКЕ на відпуск тепла для населення. Тобто, жодних підстав для зростання тарифів для населення немає. Запропоновані умови є унікальними та абсолютно комфортними - жоден приватний постачальник на ринку не пропонує ТКЕ нічого подібного", - переконаний експерт Центру економічного відновлення Дмитро Романовський.

Тому інформація про начебто завищену ціну газу для ТКЕ не відповідає дійсності та є маніпулятивною, вважає фахівець. Наприклад, до ціни 7,42 не коректно додавати витрати на транспортування ГТС.

Романовський нагадує: тариф "Оператора ГТС України", який не входить у ціну 7,42 грн, не залежить від "Нафтогазу". Вартість транспортування ГТС встановлює профільний регулятор - НКРЕКП.

"Тому намагання "вписати" до ціни "Нафтогазу" тариф ОГТСУ на транспортування газу є грубою маніпуляцією. Адже відомо, що за підсумками анбандлінгу ОГТСУ повністю відділено від "Нафтогазу", - нагадує Романовський.

Нагадаємо, 20 травня припинив дію механізм спеціальних зобов’язань на ринку газу (ПСО) і всі підприємства ТКЕ мають можливість вільно обирати будь-якого постачальника на ринку.

Із червня "Нафтогаз" запропонував підприємствам ТКЕ спеціальні умови - трирічні контракти з фіксованим тарифом і без передоплати. Ціна першого року - 7 грн 42 коп. за кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). Така ціна діятиме наступні 13 місяців.

Багато міст, зокрема міст-мільйонників (Київ, Харків), вже уклали нові угоди й зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.