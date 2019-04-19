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Оснований для массовых протестов после выборов нет, - политолог

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 12:08
Оснований для массовых протестов после выборов нет, - политолог
Фото: Владимир Фесенко (УНИАН)

Эксперт считает, что большинство избирателей намерены прийти голосовать

Явка во втором туре выборов президента 21 апреля может быть ниже, чем в первом, но незначительно, так как украинцы "заведены" и большинство избирателей намерены прийти голосовать. Такое мнение высказал политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он считает, что явку отчасти может сбить негативная кампания, которую проводила команда Петра Порошенко. С другой стороны – очевидно, украинцы считают эти выборы важными.

"Очень показательна история с ажиотажем при перерегистрации вынужденных переселенцев. Здесь бюрократия работала против демократии. Кроме того, были подозрения, что переселенцам препятствовали намеренно", – отметил Фесенко.

Он напомнил также о проблемах с формированием участковых избирательных комиссий.

"Оказалось, что в целом ряде округов и на целом ряде участков (причем, их было много) со стороны Порошенко недоукомплектованы комиссии. Это создавало риски для легитимности самих выборов. Если бы нельзя было установить результаты голосования в нескольких десятках округов – это была бы проблема", – объяснил политолог.

Фесенко рассказал, что ЦИК воспользовалась правом укомплектовать комиссии, поэтому препятствий для голосования возникнуть не должно.

Не прогнозирует он и массовых протестов после выборов, о которых предупреждают сторонники Порошенко.

"Да, негатив искусственно накручивается. Проблема в том, что один из штабов проводил откровенную кампанию-чернуху, к сожалению, агрессию распространяли и соцсети. Это создает некоторые риски. Но я не думаю, что будет раскол страны или массовые протесты", – пояснил Фесенко.

Политолог также подтвердил, что неприятие нового президента у части населения и политических сил есть. "Но это привычная история. Будет шанс взять реванш на выборах (в парламент, - ред.). Но подавляющее большинство украинцев хотят смены власти", – подытожил он.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное КМИС спрогнозировал явку избирателей во втором туре
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