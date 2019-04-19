Підстав для масових протестів після виборів немає, - політолог

Фото: Володимир Фесенко (УНІАН)

Експерт вважає, що більшість виборців мають намір прийти голосувати

Явка у другому турі виборів президента 21 квітня може бути нижча, ніж у першому, але незначно, так як українці "заведені" і більшість виборців мають намір прийти голосувати. Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він вважає, що явку частково може збити негативна кампанія, яку проводила команда Петра Порошенка. З іншого боку, очевидно, українці вважають ці вибори важливими.

"Дуже показова історія з ажіотажем при перереєстрації вимушених переселенців. Тут бюрократія працювала проти демократії. Крім того, були підозри, що переселенцям перешкоджали навмисно", – зазначив Фесенко.

Він нагадав також про проблеми з формуванням дільничних виборчих комісій.

"Виявилося, що в цілому ряді округів і на низці дільниць (причому, їх було багато) з боку Порошенка недоукомплектовані комісії. Це створювало ризики для легітимності самих виборів. Якщо б не можна було встановити результати голосування в кількох десятках округів – це була б проблема", – пояснив політолог.

Фесенко розповів, що ЦВК скористалася правом укомплектувати комісії, тому перешкод для голосування виникнути не повинно.

Не прогнозує він і масових протестів після виборів, про які попереджають прихильники Порошенка.

"Так, негатив штучно накручується. Проблема в тому, що один з штабів проводив відверту кампанію-чорнуху, на жаль, агресію поширювали і соцмережі. Це створює деякі ризики. Але я не думаю, що буде розкол країни або масові протести", – пояснив Фесенко.

Політолог також підтвердив, що неприйняття нового президента у частини населення та політичних сил є. "Але це звична історія. Буде шанс взяти реванш на виборах (в парламент, - ред.). Але переважна більшість українців хочуть зміни влади", – підсумував він.